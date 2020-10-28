Farah Zeynep Abdullah ve Ezgi Mola'dan Masumlar Apartmanı paylaşımı!
Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı Safiye karakteri ile büyük ilgi gören ve oyunculuğu ile herkesi kendine hayran bırakan Ezgi Mola ve rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini güldürdü.
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın güzel oyuncuları Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti.
Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen yeni bölümünde Safiye ve İnci'nin karşı karşıya kaldığı anlar büyük ses getirmişti.
İnci'nin Safiye'ye dokunmasının ardından Safiye'nin temizlik krizine girdiği anlar sosyal medyada ilgi görürken Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'da sosyal medya hesaplarından bu anları ti'ye aldı.
İşte o paylaşım;
Ezgi Mola'nın paylaşımına Abdullah "Tuz ruhunu getir aney" notuyla paylaşan Abdullah'ın bu story'si takipçilerini de güldürdü.