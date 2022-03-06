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  3. Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na ağır gönderme! Ortalık karışacak!

Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na ağır gönderme! Ortalık karışacak!

Bergen'in başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah filmi yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na göndermede bulundu

Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na ağır gönderme! Ortalık karışacak!

Bergen film, yayınlandığı ilk andan itibaren gündem olurken; Halis Serbest'in yaşadığı Kozan ilçesinde de vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edildi. Söz konusu iddia, Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı.

Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini söyledi. Özgan, "Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır? Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak" açıklamasında bulundu.

Farah Zeynep Abdullah bu açıklamayı görünce kendini tutamadı.

IQ TESTİ GÖNDERDİ

Bergen filminin başrolü Farah Zeynep Abdullah Özgan'ın açıklamalarını alıntılayarak, 'IQ testi' paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaşımına Özgan'ı da etiketledi.

Abdullah'ın paylaşımına kısa sürede yüzlerce beğeni yağdı.

Farah Zeynep Abdullah'tan Bergen filmini yayınlatmayan Kozan Belediye Başkanı'na ağır gönderme! Ortalık karışacak!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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