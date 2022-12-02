Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a hapis şoku! O tweet başını yaktı!
Ezgi Mola'nın Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında sosyal medya hesabından destek paylaşımı yapan Farah Zeynep Abdullah'a 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?