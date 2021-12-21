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Farah Zeynep Abdullah'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çirkin paylaşım!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, doların düşüşüyle birlikte Twitter'da gündem olan 'Teşekkürler Cumhurbaşkanım' etiketine tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah'tan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çirkin paylaşım!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TL mevduatıyla ilgili açıklamaları ardından, döviz kurlarında sert bir düşüş yaşandı. Akşam saatlerinde 18 TL olan dolar, Erdoğan'ın konuşması ardından 12 TL seviyelerine düştü. Bunun hemen ardından Twitter'da 'Teşekkürler Cumhurbaşkanım' etiketi gündem oldu. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise, binlerce insanın destek verdiği başlığa tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çirkin paylaşım!

"İKİ KELİMELİK FIKRA"

Sık sık iktidar karşıtı paylaşımlarıyla bilinen Farah Zeynep Abdullah, TRT ekranlarında seyirciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılır ayrılmaz, Twitter'da yeniden bu tür paylaşımlar yaparak, eleştirilerin odak noktası olmuştu.

Son olarak, dün gece saatleri itibarıyla düşüşe geçen döviz kurları Twitterda 'Teşekkürler Cumhurbaşkanım' etiketini de beraberinde getirdi. Binlerce insanın destek verdiği başlığa ünlü oyuncu Abdullah, "iki kelimelik fıkra" cümlesiyle tepki gösterdi. 

Abdullah'a takipçilerinden sert eleştiriler geldi. 

Farah Zeynep Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çirkin paylaşım!Farah Zeynep Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çirkin paylaşım!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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