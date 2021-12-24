Bergen filminin merakla beklenen ilk fragmanı geldi! Farah Zeynep Abdullah tüyleri diken diken etti!

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Eski eşi tarafından önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan Bergen filmi Şubat 2022 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak. Filmden merakla beklenen ilk fragman da geldi.

KADROSU GÖZ DOLDURUYOR

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yaptığı filmde oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergiz Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi ünlü isimler yer alıyor.

14 Ekim'de sete çıkan Bergen filmi Şubat 2022'de vizyona girecek. Bergen'in annesini Tilbe Saran, en yakın arkadaşı Nadire'yi Nergis Öztürk, abisini Çağdaş Tekin, ablasını Damla Cercisoğlu canlandıracak. Gazino patronuna ise Ali Seçkiner Alıcı hayat verecek.

BERGEN'İN MÜZİSYEN KİMLİĞİ ÖN PLANDA OLACAK

Bergen'in sadece acı dolu zamanlarını değil, müzisyenlik hayatının da ele alınacağı filmin kadrosunda sosyolog Meral Özbek, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, edebiyatçı Murat Özyaşar ve edebiyatçı Yavuz Ekinci yer alıyor. Filmde Bergen sadece bir 'kurban' değil, müzisyen yönüyle de öne çıkan bir kahraman olarak anlatılacak.

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, bir süredir sarı renkte kullandığı saçlarını yeni projesi Bergen için boyatmıştı.

Frangman yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

Farah Zeynep Abdullah 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap kökenli, annesi ise Boşnak kökenlidir. Daha çocuk yaşlarda tiyatro ve müziğe karşı bir ilgisi vardı. 2006 yılında babasının işleri nedeniyle İngiltere'ye taşındı. Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlasa da henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. Burada Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı.

Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah nereli? Kaç yaşında?

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU KİMDİR?

5 Ocak 1970 yılında, Ünyeli bir baba ve Ankaralı bir annenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini İzmir Özel Türk Koleji'nde tamamladı. İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girdi. Konservatuar eğitimi sırasında "William Guskill" ile yaratıcı drama üzerine atölye çalışmalarına katıldı. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na girdi.

Erdal Beşikçioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?