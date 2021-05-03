Farah Zeynep Abdullah'tan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aşı çağrısı!

Masumlar Apartmanı adlı dizide İnci karakterine hayat veren başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, dizi setlerinde çalışan için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bakan Koca'ya çağrıda bulunarak, "Daha önce Oyuncular Sendikası 2 kez aşı için başvurmasına rağmen hiç bir cevap alınamadı, set emekçilerinin sağlığı için lütfen bir adım atılsın" ifadelerini kullandı.

SET ÇALIŞANLARI İÇİN BAKAN KOCA'YA SESLENDİ

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, 17 günlük tam kapanma kararının ardından dizi setlerinde çalışmaya devam eden işçilerin de aşılanması gerektiğini ifade ederek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tam kapanmada dizi setleri devam etsin kararı çıktı, biz de ediyoruz. Edelim ama futbolcular bile aşılanırken tam kapanmada çalışan set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını benim aklım mantığım almıyor" dedi.

"SET EMEKÇİLERİNİN SAĞLIĞI İÇİN LÜTFEN ADIM ATILSIN"

Oyuncular Sendikası'nın da desteğini alan Abdullah, bu kez de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi. Oyuncu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Sayın Koca; sektörümüz en az haftada 5 gün, günde 12 saat çalışıyor. İşin doğası gereği sosyal mesafeyi korumak çok güç olabiliyor, daha önce Oyuncu Sendikası 2 kez aşı için başvurmasına rağmen hiçbir cevap alınamadı. Set emekçilerinin sağlığı için lütfen bir adım atılsın" ifadelerini kullandı.