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Farah Zeynep Adullah aşkını ilan etti! Dj Artz ile birlikte olduklarını yaptığı paylaşımla açıkladı!

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni bir aşka yelken açtığını ve 'Dj Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşadığını açıkladı

Farah Zeynep Adullah aşkını ilan etti! Dj Artz ile birlikte olduklarını yaptığı paylaşımla açıkladı!

Ahmet Rıfat Şungar ve Doğu Demirkol gibi isimlerle bir dönem aşk yaşayan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Son dönemde kariyerinde zirveyi yakalayan oyuncu  Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşıyor.

Abdullah, 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı  paylaşarak, aşkını ilan etti. Bir süredir sürekli birlikte vakit geçirdikleri bilinen ikili takipçileri tarafından oldukça yakıştırıldı.

Farah Zeynep Adullah aşkını ilan etti! Dj Artz ile birlikte olduklarını yaptığı paylaşımla açıkladı!

YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde köpeklerin kavgasının arasında kalan 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah'ın sağ el serçeparmağı kırılmıştı. Dj Artz bu dönemde de oyuncuyu hastanede yalnız bırakmamıştı...

Farah Zeynep Adullah aşkını ilan etti! Dj Artz ile birlikte olduklarını yaptığı paylaşımla açıkladı!

{TITLE_STRIP}Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi kim? Dj Artz kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek adı ne?

Farah Zeynep Adullah aşkını ilan etti! Dj Artz ile birlikte olduklarını yaptığı paylaşımla açıkladı!

  

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