Farah Zeynep Adullah aşkını ilan etti! Dj Artz ile birlikte olduklarını yaptığı paylaşımla açıkladı!

Ahmet Rıfat Şungar ve Doğu Demirkol gibi isimlerle bir dönem aşk yaşayan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni bir ilişkiye yelken açtı. Son dönemde kariyerinde zirveyi yakalayan oyuncu Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile birliktelik yaşıyor.

Abdullah, 1 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevgilisinin elini tuttuğu bu fotoğrafı paylaşarak, aşkını ilan etti. Bir süredir sürekli birlikte vakit geçirdikleri bilinen ikili takipçileri tarafından oldukça yakıştırıldı.

YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde köpeklerin kavgasının arasında kalan 31 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah'ın sağ el serçeparmağı kırılmıştı. Dj Artz bu dönemde de oyuncuyu hastanede yalnız bırakmamıştı...

Farah Zeynep Abdullah'ın sevgilisi kim? Dj Artz kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek adı ne?