Faraji Taarimte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faraji Taarimte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faraji Taarimte kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faraji Taarimte ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Faraji Taarimte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faraji Taarimte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Faraji Taarimte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faraji Taarimte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faraji Taarimte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faraji Taarimte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faraji Taarimte 17 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur.  Fransa,Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faraji Taarimte Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSkills yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 22 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Faraji Taarimte'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Faraji Taarimte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faraji Taarimte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Faraji Taarimte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faraji Taarimte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Aralık 2017 yılında CR Al Hoceima

1 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

28 Ekim 2018 yılında AO Katastariou

22 Ocak 2019 yılında US Mondorf

Faraji Taarimte kimdir

Faraji Taarimte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faraji Taarimte şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Faraji Taarimte nereli

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