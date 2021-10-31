Farbala ne demek, TDK'ya göre Farbala kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Farbala ne demek? Farbala TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi farbala kelimesi. Peki farbala ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre farbala nedir, farbala kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FARBALA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Farbala kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Farbala kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre farbala kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fırfır



FARBALA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tam o sırada çıt etti, merdivenin üstüne asılı farbalaların bir köşesi koptu.

