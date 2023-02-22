Fares Shudeiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Shudeiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fares Shudeiwa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fares Shudeiwa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fares Shudeiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Shudeiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fares Shudeiwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fares Shudeiwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fares Shudeiwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fares Shudeiwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fares Shudeiwa 11 Mayıs 2002 tarihinde Banská Štiavnica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Fares Abdel Anbo Shudeiwa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fares Shudeiwa Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Fares Shudeiwa'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fares Shudeiwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fares Shudeiwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Fares Shudeiwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fares Shudeiwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Jihlava U19

1 Mayıs 2020 yılında Jihlava

Fares Shudeiwa kimdir

Fares Shudeiwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fares Shudeiwa şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Fares Shudeiwa nereli

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