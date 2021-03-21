Fargo'nun yaratıcısı Noah Hawley açıkladı! 5. sezon geliyor!

Coen kardeşler tarafından 1996 yılında yayınlanan aynı isimli filmden esinlenen Fargo dizisinin yaratıcısı olan ünlü film yapımcısı Noah Hawley, dizinin hayranlarını sevindirecek haber paylaştı. Deadline'a konuşan 54 yaşındaki Noah Hawley, Fargo'nun beşinci sezonunun geleceğini belirtti.

ÇALIŞMALARA ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLANACAK

Hawley yapmış olduğu Fargo hayranlarını sevindirecek açıklamanın ardından, dizinin bu yıl gelmeyeceği şeklinde ekleme yaptı. Dizin çekimlerine önümüzdeki yıl başlanacağını belirten Hawley yayın tarihinin belli olmadığını duyurdu. Ne yazık ki beşinci sezon ile ilgili henüz bir detay yok.

Fargo dizisinin dördüncü sezonu geçtiğimiz yıl Eylül ayında yayınlanmaya başlamıştı. Fargo'nun dördüncü sezonu 1950'li yıllarda Kansas'ta geçiyor ve biri İtalyan diğeri Afroamerikan iki suç örgütünün birbiri ile olan ilişkisini konu alıyordu.

Beklenen dizinin dördüncü sezonun oyuncu kadrosunda; Chris Rock, Timothy Olyphant, Jessie Buckley, Jack Huston, Ben Whishaw ve Jason Schwartzman gibi ünlü isimler yer alıyordu.