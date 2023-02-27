Farid İkene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farid İkene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farid İkene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farid İkene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farid İkene 15 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Lüksemburg,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farid İkene Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Farid İkene, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Farid İkene'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Farid İkene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farid İkene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farid İkene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farid İkene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2018 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2019 yılında RFCU Luxembourg

10 Ocak 2022 yılında Jammerbugt FC

30 Haziran 2022 yılında RFCU Luxembourg

Farid İkene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farid İkene şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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