Faris Ribic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faris Ribic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faris Ribic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Faris Ribic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Faris Ribic 9 Mart 2003 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Faris Ribić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Faris Ribic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Faris Ribic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Faris Ribic'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Faris Ribic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Faris Ribic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Faris Ribic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Faris Ribic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında V. Mostar U19

1 Temmuz 2022 yılında Velez Mostar

10 Ağustos 2022 yılında Mladost Kakanj

31 Aralık 2022 yılında Velez Mostar

19 Ocak 2023 yılında J. Bihac

30 Haziran 2023 yılında Velez Mostar

Faris Ribic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Faris Ribic şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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