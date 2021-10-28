Farmakope ne demek, TDK'ya göre Farmakope kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Farmakope ne demek? Farmakope TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi farmakope kelimesi. Peki farmakope ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre farmakope nedir, farmakope kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FARMAKOPE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Farmakope kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Farmakope kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre farmakope kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İlaç üretiminde kullanılan etkin ve yardımcı maddelerin nitel ve nicel çözümleme yöntemlerinin yer aldığı yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken ulusal ve uluslararası kuralları ve yöntemleri içeren resmî kitap

