Farouk Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farouk Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farouk Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Farouk Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Farouk Mohammed 9 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gana uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Farouk Mohammed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Farouk Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Farouk Mohammed'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Farouk Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Farouk Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor
1 Kasım 2016 yılında Elmina Sharks
1 Aralık 2017 yılında Enyimba Aba
1 Eylül 2022 yılında Rivers United
Farouk Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Farouk Mohammed şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?2011-2012 Red Bull Academy (Ghana)
2013-2014 Envoys Babies FC ( Ghana)
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