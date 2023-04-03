Faroukou Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faroukou Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faroukou Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Faroukou Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Faroukou Cisse 9 Mart 2004 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Faroukou Kayode Cissé şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Faroukou Cisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Faroukou Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Faroukou Cisse'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Faroukou Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Faroukou Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Dortmund Alt.
1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U19
Faroukou Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Faroukou Cisse şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Bayer 04 Leverkusen (-2018), Borussia Dortmund (2018 -)
Faroukou Cisse Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Almanya U15 takımında 14 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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