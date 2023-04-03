Farouq Limouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Farouq Limouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Farouq Limouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Farouq Limouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Farouq Limouri 15 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Fas,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da فاروق ليموري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Farouq Limouri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO10 Sports yapmaktadır. Farouq Limouri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Farouq Limouri'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Farouq Limouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Farouq Limouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Farouq Limouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Farouq Limouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sparta R. U17

1 Temmuz 2020 yılında Sparta R. U18

29 Ocak 2021 yılında Telstar

30 Haziran 2021 yılında Sparta R. U18

1 Temmuz 2021 yılında Sparta U21

Farouq Limouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Farouq Limouri şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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