Basında yer alan haberler sonrası televizyon medyasının deneyimli ismi Faruk Demirel merak konusu oldu. Peki Faruk Demirel kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Faruk Demirel Twitter adresi nedir? | Faruk Demirel Habertürk'te göreve mi getirildi? İşte detaylar...

FARUK DEMİREL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Furak Demirel, 2 Ocak 1970'de Ankara'da doğdu. Gazetecilik mesleğine 1989 yılında Türkiye gazetesinde başladı. Burada spor ve siyaset haberleri muhabirliği yaptı. Tansu Çiller'in Başbakanlığı döneminde TGRT ve Türkiye gazetesi adına Ankara'da muhabirlik yaptı.

1998 yılında CNN Türk'ün kuruluşunda yer aldı. Burada parlamento muhabirliği ve editörlük yaptı. 2005 yılında mesleğine ara verdi, Tarım Bakanlığı Basın Müşavirliği görevine atandı.

2006 yılında Star TV Ankara Haber Müdürü oldu. 2008 yılında Habertürk Ankara Temsilcisi oldu. Ağustos 2009'da ATV Haber Koordinatörü oldu. A Haber'in Ankara ofisini kurdu ve ilk Ankara temsilcisi olarak görev yaptı.

2016 yılında Başbakanlık Basın Müşaviri kadrosuyla, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile çalıştı.

2018 yılının başında CNN Türk Ankara Temsilci Yardımcısı oldu.

Mayıs 2018'de Haber Global Ankara Temsilcisi olarak görev ine başlayan Faruk Demirel, 18 Şubat 2020 itibariyle Haber Global Genel Yayın Yönetmeni oldu. 16 Aralık 2020 tarihinde bu görevinden ayrıldı. Faruk Demirel, Show TV'de çalıştı.

FARUK DEMİREL TWİTTER ADRESİ NEDİR?

Faruk Demirel'in Twitter adresi: @F_Demirel'dir.

FARUK DEMİREL HABERTÜRK'TE GÖREVE Mİ GETİRİLDİ?

Dün basında yer alan haberlere göre Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verilmişti. Yayınlarda Milliyetçi Hareket Partisi ve partinin kurumsal yapısına ilişkin sert ifadeler kullanan Aydemir, Twitter'da trend topic olmuştu.

Dün sabah Habertürk Televizyonunda ekrana gelen Ebru Baki’nin sunduğu Para Gündem programında konuşan Bülent Aydemir şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar.

Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum.”

Para-Gündem programını birlikte sunduğu Ebru Baki’ye sahip çıkan Bülent Aydemir, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özür dilemesi gerektiğini ifade etmişti.

Programın ardından Bülent Aydemir ile yolların ayrıldığı konuşulurken HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un istifa ettiği de öğrenilmişti.

Aydemir'in konuşması sonrası Milliyetçi Hareket partisi genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabında "Habertürk izlemiyorum" paylaşımı yapmıştı.

Bu gelişmenin ardından 6 Mayıs Perşembe günü Show Haber'de, Haber Yayın Yönetmeni Yardımcılığını yürütmekte olan Faruk Demirel'in Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörlüğü görevine atandığı öğrenildi. Fakat henüz resmi açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklamasını canlı yayında değerlendiren Habertürk TV sunucusu Ebru Baki , Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili sert ifadeler kullanmış bunun üzerine partinin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter'da yaptığı paylaşımda Ebru Baki'nin konuya ilişkin haber sunumu ile ilgili "Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" ifadelerine yer verdiği bir açıklama bulunmuştu.

5 Mayıs Çarşamba günü, Para Gündem programında konuşan Aydemir, "MHP Genel Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aydemir, konuşmasını şu sözlerle sonlandırmıştı:

"Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz."

BÜLENT AYDEMİR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunu Bülent Aydemir, iş hayatına ilk olarak İhlas Haber Ajansı'nda başlamıştır.

Bülent Aydemir hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Bülent Aydemir kimdir? Nereli ve kaç yaşında?