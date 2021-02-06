Faruk Tınaz kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Evli mi? Kiminle evli? Faruk Tınaz biyografisi, hayatı

Her hafta birbirinden farklı isimin konuk olduğu İBO Show'da son olarak boy gösteren usta sanatçı Faruk Tınaz'dan acı haber geldi. Usta sanatçı Faruk Tınaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tınaz'ın ölümü hayranlarını üzerken vatandaşlar da internet arama motorlarında Faruk Tınaz kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Evli mi? Kiminle evli? sorularının yanıtları araştırılıyor. Faruk Tınaz'ın biyografisi, hayatı haberimizde...

FARUK TINAZ KİMDİR? NERELİ? FARUK TINAZ BİYOGRAFİSİ, HAYATI

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak doğdu. Annesi'nin adı Melüthan'dır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan Tınaz, 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 64 yaşındaki Faruk Tınaz, 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

FARUK TINAZ ÖLDÜ MÜ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı Faruk Tınaz, 65 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Jokey Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz."

FARUK TINAZ EVLİ Mİ? KİMİNLE EVLİ?

Faruk Tınaz evlidir. Eşinin adı Canan Tınaz'dır.

FARUK TINAZ ALBÜMLERİ

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012