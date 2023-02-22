Faruk Zakari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faruk Zakari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Faruk Zakari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Faruk Zakari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Faruk Zakari 8 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Faruk Zakari Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Faruk Zakari'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Faruk Zakari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Faruk Zakari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Faruk Zakari şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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