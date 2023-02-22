Faruk Zakari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Faruk Zakari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Faruk Zakari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Faruk Zakari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.