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Fasık ne demek, TDK'ya göre Fasık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Fasık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Fasık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Fasık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Fasık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Fasık ne demek, TDK'ya göre Fasık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fasık ne demek? Fasık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fasık kelimesi. Peki fasık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fasık nedir, fasık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

FASIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fasık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Fasık kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre fasık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Allah'ın emirlerini tanımayan, sapkın, günah işleyen
- Kötülük eden, fesatçı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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