Fas'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fas'ın Bayrağı Nasıldır?
Fas'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Fas'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Fas hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Fas, resmî olarak Fas Krallığı, Başkenti Rabat ve en büyük şehri de Kazablanka'dır. Fas'ın, Atlantik Okyanusu'dan, Cebelitarık Boğazını çevreleyip Akdeniz'de son bulan uzun bir sahil şeridi vardır.
Fas'ın Başkenti?
“Rabat” şehri Fas'ın başkentidir.
Fas'ın Para Birimi Nedir?
“Fas Dirhemi”Fas'ın para birimidir.
Fas'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Fas'ın telefon alan kodu : + 212
Fas'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Fas
Fas'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Rabat
Fas'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Morocco
Fas'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Rabat
Fas'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Rabat
Fas'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Al-Maghrib
Fas'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Arapça