Fas'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fas'ın Bayrağı Nasıldır?

Fas, resmî olarak Fas Krallığı, Başkenti Rabat ve en büyük şehri de Kazablanka'dır. Fas'ın, Atlantik Okyanusu'dan, Cebelitarık Boğazını çevreleyip Akdeniz'de son bulan uzun bir sahil şeridi vardır.

Fas'ın Başkenti?

“Rabat” şehri Fas'ın başkentidir.

Fas'ın Para Birimi Nedir?

“Fas Dirhemi”Fas'ın para birimidir.

Fas'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Fas'ın telefon alan kodu : + 212

Fas'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Fas

Fas'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Rabat

Fas'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Morocco

Fas'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Rabat

Fas'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Rabat

Fas'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-Maghrib

Fas'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Fas'ın Bayrağı Nasıldır?