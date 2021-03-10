Meteoroloji günlerdir uyarıyordu, kuvvetli yağış ve fırtına geldi!Fildişi Sahili'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fildişi Sahili'nin Bayrağı Nasıldır?Fiji'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fiji'nin Bayrağı Nasıldır?Anka isminin anlamı nedir, Anka ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Fas'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fas'ın Bayrağı Nasıldır?Erda isminin anlamı nedir, Erda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Eneç isminin anlamı nedir, Eneç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Amasya Göynücek Nüfusu 2020 - 2021 | Göynücek İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Naci isminin anlamı nedir, Naci ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adli isminin anlamı nedir, Adli ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Fas'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fas'ın Bayrağı Nasıldır?

Fas'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fas'ın Bayrağı Nasıldır?

Fas'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Fas'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Fas hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Fas'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fas'ın Bayrağı Nasıldır?

Fas, resmî olarak Fas Krallığı,  Başkenti Rabat ve en büyük şehri de Kazablanka'dır. Fas'ın, Atlantik Okyanusu'dan, Cebelitarık Boğazını çevreleyip Akdeniz'de son bulan uzun bir sahil şeridi vardır.

Fas'ın Başkenti?

“Rabat” şehri Fas'ın başkentidir.

Fas'ın Para Birimi Nedir?

“Fas Dirhemi”Fas'ın para birimidir.

Fas'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Fas'ın telefon alan kodu : + 212

Fas'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fas'ın Bayrağı Nasıldır?

Fas'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Fas

Fas'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Rabat

Fas'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Morocco

Fas'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Rabat

Fas'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Rabat

Fas'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fas'ın Bayrağı Nasıldır?

Fas'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Al-Maghrib

Fas'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Arapça

Fas'ın Bayrağı Nasıldır?

Fas'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Fas'ın Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT