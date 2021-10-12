Faşing ne demek, TDK'ya göre Faşing kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Faşing ne demek? Faşing TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi faşing kelimesi. Peki faşing ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre faşing nedir, faşing kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FAŞİNG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Faşing kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Faşing kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre faşing kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Almanlarda Hristiyanlık inancına göre belli günlerde düzenlenen şenlik ve eğlenceler

