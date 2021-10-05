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Faşır Faşır ne demek, TDK'ya göre Faşır Faşır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Faşır Faşır kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Faşır Faşır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Faşır Faşır nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Faşır Faşır kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Faşır Faşır ne demek, TDK'ya göre Faşır Faşır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Faşır faşır ne demek? Faşır faşır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi faşır faşır kelimesi. Peki faşır faşır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre faşır faşır nedir, faşır faşır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Faşır faşır kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Faşır faşır kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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FAŞIR FAŞIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Faşır faşır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre faşır faşır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bol ve çok bir biçimde (akarak)

FAŞIR FAŞIR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sular faşır faşır akıyor.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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