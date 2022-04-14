Fason Mal ne demek, TDK'ya göre Fason Mal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Fason mal ne demek? Fason mal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi fason mal kelimesi. Peki fason mal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre fason mal nedir, fason mal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

FASON MAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Fason mal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre fason mal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Fason

