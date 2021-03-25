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Fason Takip Elemanı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Fason Takip Elemanı Maaşları, İş İlanları

Fason Takip Elemanı (Tekstil) Tedarikçi firmalara sipariş edilen ürünlerin ara ve son kontrollerini yaparak ürünlerin istenilen kalitede olmasını sağlayan ve yapılan işlerin takip ve kontrolünü yapan kişidir. Fason Takip Elemanı maaşı ne kadar? Haberimizden bu meslekle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Fason Takip Elemanı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Fason Takip Elemanı Maaşları, İş İlanları

Fason Takip Elemanı (Tekstil) görev tanımı nedir, ne iş yapar, Fason Takip Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Bu mesleğe sahip olabilmek için hangi belgeler gereklidir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tedarikçi firmalara sipariş edilen ürünlerin ara ve son kontrollerini yaparak ürünlerin istenilen kalitede olmasını sağlayan ve yapılan işlerin takip ve kontrolünü yapan kişidir.

Fason Takip Elemanı (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Fason Takip Elemanı (Tekstil) Maaşları

Fason Takip Elemanı (Tekstil) maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fason Takip Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Fason Takip Elemanı (Tekstil) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak, Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Bu meslek alanında çalışmak isteyenlerin minimum İlköğretim eğitimi almış olmaları gereklidir. 

Fason Takip Elemanı (Tekstil) Ne İş Yapar?

Fason Takip Elemanı (Tekstil), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)    Fason işlerin takip ve organizasyonunu yapmak,
b)    Üretimin ara ve son kontrollerini yapmak,
c)    Fason atölyelerinde yapılan işleri denetlemek,
d)    Doğru zamanda ve istenilen kalitede üretimin yapılmasını sağlamak, 
e)    Firma atölye ilişkilerini düzenlemek,
f)    İleride oluşabilecek üretim hata ve eksikliklerini önceden tespit etmek, olabilecek hataları önlemek,
g)    Üretim esnasında fason atölyelerini kontrol ederek üretim montaj ara kontrolünü yapmak,
h)    Atölyelere verilen işin prosedürlere ve talimatlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
i)    Ürünlerin dikim, boyama, baskı ve nakış sürecinde işleri kontrol etmek,
j)    Modelin teknik özelliklerine uygun olmasını sağlamak, 
k)    Atölyelere gönderilecek ve alınacak ürünlerin sevkıyatlarını organize etmek,
l)    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,
m)    Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
          
      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fason Takip Elemanı (Tekstil) Meslek Ana Grubu:

Mesleğin ana grubu Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

 Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları mesleğin alt ana grubunu oluşturmaktadır. 

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri meslek grubudur.

Fason Takip Elemanı (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fason Takip Elemanı (Tekstil) mesleğinin meslek kodu 3122.12 olarak belirlenmiştir

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