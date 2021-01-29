Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), resmi web sitesi üzerinden yayınladığı bir duyuru ile yeni bir ödeme sistemini hizmete açmak üzere hazırlıkların tamamladığını paylaştı. Açıklanan sistem Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirildi. Yapılan son açıklamada FAST işlemleri için üst sınırın artırıldığı bilgisi üzerine internet kullanıcıları, arama motorlarında FAST Sistemi nedir? | FAST ile para transferi nedir? | Üst limit ne kadar? sorularını araştırmaya başladı. İşte FAST sistemi hakkında tüm detaylar...

FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), farklı bankalardaki hesaplarınız arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceğiniz sistemdir.

FAST Sistemi’nin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınacak ardından kademeli olarak tüm vatandaşların kullanımına açılacak. FAST Sistemi’nin daha az nakit kullanan bir topluma geçiş ve ekonominin dijitalleşmesi alanlarında önemli bir işlev göreceği öngörülüyor.

Ödemelerinizin anlık transferini sağlayacak olan bu sistem,

7/24 para transfer işlemleriniz gerçekleştirebilecek

Ödemeniz saniyeler içinde tamamlanacak

Kullanıcılar işlem sonucuna dair bilgilendirilecek

Kolay Adresleme Sistemi (KOLAS) sayesinde telefon numarası, e-posta adresi veya TCKN bilgisi ile banka hesaplarınız eşleştirilebilecek

Kişiler arasında ve ticari işletmelere de karekod ile ödeme yapılabilecek

FAST İLE PARA TRANSFERİ NEDİR?

FAST Sistemi ile ödeme yapabilmek için FAST Sistemi katılımcısı herhangi bir bankada hesabınızın bulunması yeterli olacak. Ayrıca, telefon numaranıza para alabilmeniz için bankanız aracılığı ile Kolay Adresleme Sistemine telefon numaranızı kayıt ettirerek banka hesabınız ile eşleştirmeniz gerekecek.

İşletmeler ise iş yerlerinde karekod kullanarak anlık ödeme kabul edebilecek.

FAST İLE EFT'NİN FARKI NEDİR?

EFT Sistemi’nde bankalardaki hesaplar arasında para transferleri saniyeler içerisinde gerçekleşir ancak bankaların parayı alıcının hesabında kullanılır bir duruma getirmesi için bir süre taahhüdü yoktur. Bu nedenle ödemelerin hesaba yansıması daha uzun zaman sürebilir. FAST’te ise bankalar saniyeler içerisinde transfer işlemini gerçekleştirerek kişileri bilgilendirir.

EFT Sistemi sadece mesai saatleri içerisinde çalışır. FAST sistemi 7/24 çalışır.

EFT işlemi sonrasında alıcı ve gönderene bildirim yapılması zorunluluğu yoktur. FAST sisteminde ise bildirim zorunluluğu bulunur.

FAST SİSTEMİ ÜST LİMİT NE KADAR?

Merkez Bankası, FAST sistemi ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Buna göre FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltildi.

AST Ödeme Sistemi’nin vatandaşlar ve işletmeler açısından avantajları mevcuttur. Bu avantajlar: