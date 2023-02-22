Fatai Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatai Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Fatai Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fatai Abdullahi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.