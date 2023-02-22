Fatai Abdullahi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatai Abdullahi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatai Abdullahi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Fatai Abdullahi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Fatai Abdullahi 8 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Fatai Abdullahi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fatai Abdullahi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 22 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Fatai Abdullahi'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Fatai Abdullahi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Fatai Abdullahi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Abia Warriors
22 Ağustos 2021 yılında Enyimba Aba
Fatai Abdullahi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Fatai Abdullahi şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.