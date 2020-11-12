Fatih Altaylı: Günlük vaka 40 binden fazla; sokaklarda öleceksiniz!

Habertürk çalışanı Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazılarında kaleme aldığı eleştirilerle gündem olmaya devam ediyor. Bugün köşesinde yer verdiği 'Yakın tarih bu kadar palavra kaldırmaz' başlıklı yazısıyla gündem olan Altaylı, yeni tip koronavirüs kapsamında pozitif vaka sayısının günlük 40 binin üzerinde olduğunu iddia etti.

Söylediklerine herkesin inandığını fakat kimsenin takmadığını dile getiren Altaylı, "Bakan Koca sayıları benim gibi vermiyor ama adam neredeyse ağlayacak 'Dikkatli olun' diye." şeklinde yazdı. Günlük vaka sayısı hakkında Sağlık Bakanı Koca'nın söylediklerinin doğru olabileceğini vurgulayan gazeteci Altaylı, aşının gelmesi için daha çok zaman olduğunun altını çizerek hastanelerin doluluğunu, sağlık çalışanların durumunu ve hijyen kurallarını hatırlattı. "Sokaklarda öleceksiniz!" ifadesiyle gündeme bomba gibi düşen Fatih Altaylı'nın yazısı şöyle:

YAKIN TARİH BU KADAR PALAVRA KALDIRMAZ

...COVİD 19 patladı diyorum.

Herkes inanıyor, kimse takmıyor.

Günde 40 binden fazla vaka var diyorum.

Herkes inanıyor, kimse takmıyor.

Bakan Koca sayıları benim gibi vermiyor ama adam neredeyse ağlayacak “Dikkatli olun” diye.

Ona da herkes inanıyor, kimse takmıyor.

Aşının gelmesine daha çok var.

Türkiye sipariş verdi mi, sıraya girdi mi bilmiyorum ama her şey doğru yapılmış olsa bile ilkbahardan önce aşı maşı olamayacaksınız diyorum.

Herkes inanıyor, kimse takmıyor.

Tam aksine müthiş bir keyifle “Aşıyı Türk buldu” diye seviniyoruz milletçe.

Dün Formula 1 için İstanbul Parka’a gidebilmek için PCR testi yaptırmaya gittim.

Kendinize acımıyorsanız, sağlık personeline acıyın.

Hastaneler gırtlağa kadar dolu.

Devleti, şehiri, özeli kalmamış.

Her yer fulle yaklaşmış.

Yakında sokaklarda öleceksiniz.

Belli ki hükümet “Ekonomi” diye tedbir almamakta ısrarlı.

Ama en azından siz tedbirli olun.

İşiniz yoksa çıkmayın evden, mesafe kurallarına uymayan lokantalarda, kafelerde oturmayın, yemek yemeyin.

Maskeniz ağızınızı burnunuzu kapasın.

Cebinizde bir küçük kolonya bulundurun.

“Bu şartlarda futbol oynanmaz” demekten dilimde tüy bitti.

Bakın milli maçta 45 dakika sahada kalan Vida’da corona çıktı.

Sahadaki 22 kişi şu anda risk altında.

Şaka değil.

Lütfen.

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