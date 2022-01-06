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  3. Fatih Altaylı köşe yazısında demediğini bırakmadı: CHP’de bir hastalık var, hastalığın adı desteksiz atmak

Fatih Altaylı köşe yazısında demediğini bırakmadı: CHP’de bir hastalık var, hastalığın adı desteksiz atmak

Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşe yazısında, " CHP’de bir hastalık var. Hastalığın adı desteksiz atmak. Toplumun bir kesimi tarafından yapılan dedikoduları, yakıştırmaları gerçekliğini doğru düzgün araştırmadan, belgeye dayandırmadan çıkıp kamuoyu önünde söylemek, sonra da belgesi istendiğinde madara olmak. " ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı köşe yazısında demediğini bırakmadı: CHP’de bir hastalık var, hastalığın adı desteksiz atmak

Habertük yazarı ve Teke Tek programı sunucusu Fatih Altaylı bugün kaleme aldığı köşe yazısında isim vermeden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı eleştirdi.

Fatih Altaylı kaleme aldığı köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"CHP yönetiminin acil olarak alması gereken bir önlem var.

Partili milletvekillerini ve parti adına konuştuğu düşünülen isimleri bir miktar sorumlu davranmaya zorlamak.

Çünkü CHP’de bir hastalık var.

Bu hastalık daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’nda da vardı ama artık bunu yapmıyor.

Ama partinin geri kalanı bu hastalıktan mustarip.

Hastalığın adı desteksiz atmak.

Toplumun bir kesimi tarafından yapılan dedikoduları, yakıştırmaları gerçekliğini doğru düzgün araştırmadan, belgeye dayandırmadan çıkıp kamuoyu önünde söylemek, sonra da belgesi istendiğinde madara olmak.

Fatih Altaylı köşe yazısında demediğini bırakmadı: CHP’de bir hastalık var, hastalığın adı desteksiz atmak

Demiyorum ki, bu söylenenlerin tümü yanlış ve dedikodudan ibaret.

Doğru da olabilir.

Ama bir siyasetçi, kürsüden kendisini ve partisini bağlayacak bir şey söylüyorsa bunu belgelemeli, kanıtlayabilmeli.

Karşı taraf tam tersini söylediğinde apışıp kalmamalı.

Ne yazık ki, CHP’li vekillerde son dönemde söyleyip kanıtlamamak bir özellik haline geldi ve tüm muhalefete zarar verecek boyuta ulaştı.

Bu eleştirime karşı “Karşı taraf da aynı şeyi hatta beterini yapıyor” diyecek olanlar çıkacaktır.

Doğrudur.

Yapıyordur.

Ama siz zaten karşı tarafı eleştirmiyor musunuz!"

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

Fatih Altaylı köşe yazısında demediğini bırakmadı: CHP’de bir hastalık var, hastalığın adı desteksiz atmak

NE OLMUŞTU?

Başarır," Demirören Grubu ve 5 şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" açıklamasında bulunmuş, Demirören grubu ise bu iddiaları yalanlayarak Başarır hakkında hukuki süreç başlatmıştı.

Fatih Altaylı köşe yazısında demediğini bırakmadı: CHP’de bir hastalık var, hastalığın adı desteksiz atmak

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