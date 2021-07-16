Fatih Altaylı Melih Bulu'nun görevden alınmasını değerlendirdi: Aslında Boğaziçi'nin rektörü Prof. Naci İnci olacaktı ama...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınmasını değerlendirdiği yazısında, bilinmeyen bir iddia ortaya attı. Altaylı, YÖK'ün 7 ay önceki ataması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önerdiği ismin Prof. Dr. Naci İnci olduğunu ancak araya AK PArtili bir vekilin girerek Erdoğan'ı, göreve Melih Bulu'nun gelmesi için ikna ettiğini öne sürdü.

'AK PARTİ'NİN 19 YILDIR VAZGEÇEMEDİĞİ UYGULAMA'

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak'ta rektör olarak atanan ve öğrenci ve akademisyenlerin protestolarıyla tartışmalı şekilde görevine başlayan Melih Bulu'nun görevden alınmasını köşesine taşıdı.

Sözlerine "19 yıllık AK Parti iktidarının 19 yıldır bir türlü vazgeçmediği bir uygulama biçimi var. O da şu: Bir konuda yanlış olduğu baştan belli, üzerinde düşünülmemiş ve birilerinin etkisi ile alındığı belli olan bir adım atıyor, bir iş yapıyorlar. Anında uyarılıyorlar. Ama dinlemiyorlar" diye başlayan Altaylı, bu durumun ülkede ciddi bir gerilime neden olduğunu belirterek sonunda AK Parti'nin bu yanlıştan vazgeçtiği ancak aradan geçen zamanda ülkenin enerjisinin boşa harcanıp gittiğini ifade etti.

"AK PARTİ'YE YAKIN VE REKTÖRLÜK TECRÜBESİ VAR"

"Bu kez de öyle oldu. Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan 'yakışıksız' Melih Bulu, asla kabul görmediği rektörlükten alındı. Ve yerine vekaleten Prof. Naci İnci atandı." diyen Altaylı, bu kararla başlangıç noktasına dönüldüğünü, aslında YÖK’ün 7 ay önceki atama sırasında Cumhurbaşkanı’na önerdiği rektör adayı Prof. Naci İnci olduğunu söyledi.

"Boğaziçi Üniversitesi’nin önemini ve hassasiyetlerini bilen YÖK yönetimi, üniversitenin sıkıntı olmadan kabul edebileceği isim olarak üniversite içinden birini, Prof. Naci İnci’yi 1 numaralı rektör adayı olarak Cumhurbaşkanı’nın önüne koydu" diyen Altaylı, devamında "Prof. Naci İnci de bu durumdan haberdardı. Ancak son anda devreye bir AK Partili milletvekili girdi. Allem kallem Cumhurbaşkanı’nı ikna etti. Prof. İnci’nin MHP’ye yakın olduğunu, Prof. Bulu’nun ise AK Parti’ye daha yakın bir isim olacağını, rektörlük tecrübesine sahip olduğu için daha başarılı olacağını anlattı" ifadesini kullandı.

"BİR KEZ DAHA KAŞ YAPACAĞIM DERKEN GÖZDEN DE ETTİ"

Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunun üzerine Prof. Bulu'yu atadığını ve bu atamanın YÖK yönetimini şaşırtırken İnci'de de büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi. "Daha sonra Naci İnci’ye rektör yardımcılığı önerildiği zaman Prof. İnci uzun süre bunu kabul etmedi. Sonunda çok üst düzey ısrarlarla Prof. Naci İnci rektör yardımcılığına ikna edildi. Ve şimdi 'yakışıksız' Bulu gidince Prof. İnci başta kendisi için düşünülen koltuğa 'vekaleten' oturdu." diyen Altaylı, "Şimdi asaleten de atanır mı bilmiyorum. Ama ne yazık ki, üniversite öğretim üyeleri açısından İnci’nin üzerine de istemeye istemeye kabul etmek zorunda bırakıldığı rektör yardımcılığı yüzünden Melih Bulu pisliği bulaştı. AK Parti bir kez daha kaş yapacağım derken, gözden de etti." ifadeleriyle yazısını sonlandırdı.