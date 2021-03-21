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Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? (21 Mart 2021) Teke Tek ne zaman yayınlanacak?

Habertürk TV ekranlarında yayınlanan ve usta gazeteci Fatih Altaylı'nın sunduğu tartışma programı Teke Tek'in bugün yayınlanmadığını görenler Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? (21 Mart 2021) Teke Tek ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? (21 Mart 2021) Teke Tek ne zaman yayınlanacak?

Usta gazeteci Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekranlara gelen ve gündeme ilişkin konuların konuşulduğu Teke Tek programının yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyince merak konusu oldu.

FATİH ALTAYLI TEKE TEK PROGRAMI NEDEN YOK? (21 MART 2021 PAZAR) TEKE TEK NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Habertürk köşe yazarı olan aynı zamanda Açık ve Net programının moderatörü olan Kübra Par sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fatih Altaylı'nın bu hafta izinli olduğu gerekçesiyle 21 Mart 2021 Pazar günü Teke Tek programının yayınlanmayacağını bildirdi.

Teke Tek programının önümüzdeki hafta ekranlara dönmesi bekleniyor. 

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? (21 Mart 2021) Teke Tek ne zaman yayınlanacak?

Tayfun Altuntaş
Editör
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