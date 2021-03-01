Fatih Altaylı'dan MEB'e tepki: Okulları açmaktan vazgeçme kararı gece yarısı mı alınır kardeşim!

Gazeteci Fatih Altaylı, Millî Eğitim Bakanlığının 1 Mart'ta okulları açma kararından gece yarısı vazgeçmesini sert dille eleştirdi.

''Milli Eğitim’de eleştireceğim konu okulları açıp açmaması değil. Açmaya karar verip sonra bundan vazgeçmesi de değil. Benim yanlış bulduğum bunu yapma biçimi. '' diyen Altaylı, okulları açmaktan vazgeçme kararının gece yarısı duyurulmasına tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı okulları açmak ve açmamak kararsızlığı yüzünden eleştirmediğini söyleyen Altaylı, durumu anlamaya çalıştığını ve karar almanın kolay olmadığını da dile getirdi.

Ancak, öğrenci öğretmen ve velilerin okula gitme hazırlığında olduğu saatlerde erteleme kararını duyurmasının yanlış olduğunu belirtti.

''MİLLET O SAATTE YATMIŞ OLUYOR''

Altaylı yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı; ''Ne bu, gece aniden bastıran kar yağışı mı da gecenin bir saatinde okulları açmaktan vazgeçiyorsun ve bunu gece yarısı velilere bildiriyorsun. Daha doğrusu bildirdiğini zannediyorsun.

Millet o saatte ya yatmış ya evde başka işle meşgul. Kimin aklına gelir ki o saatte okulların açılmasından vazgeçilecek ve ertesi gün okula gitmek için hazırlanan çocuklar aslında okula falan gidemeyecek. Yanlış olan bu."