Fatih Altaylı'dan ünlülere tepki: Öyle eve babamda sığar

Teke Tek programının sunucu Fatih Altaylı, salgın yüzünden evde kalan ve paylaşım yapan ünlüler için tepkisini dile getirdi. Altaylı Hayat Eve Sığar" paylaşımları yapan ünlülere, "3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var 2 tane hizmetçim var, hayat tabi eve sığar!

ÖYLE EVE BABAM DA SIĞAR

"Altaylı, yaptığı açıklamada, "Bir takım ünlüler fotoğraflar yayınlıyorlar ve 'Hayat Eve Sığar' diyorlar. 2 konser veriyorum 500 bin TL indiriyorum. 3 milyon dolarlık evde oturuyorum, evim 500 metrekare, karım var çocuğum var 2 tane hizmetçim var hayat eve sığar! Öyle eve babam da sığar. Ama 55 metrekare evde 6 kişi yaşıyorsan hayat eve daha zor sığıyor" ifadelerini kullandı.