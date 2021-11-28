Fatih Erbakan ittifak konusunda fikir belirtti! Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı tabloyu o zaman değerlendireceğiz dedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çeşitli temaslarda bulunmak için Elazığ'a geldi. Kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Elazığ'da teşkilat mensupları ile başmüşahit eğitim toplantısı yapacaklarını belirten Erbakan, sandık teşkilatlanması bakımından parti olarak son derece önem verdikleri programlar gerçekleştireceklerini ifade etti.

Erbakan, "Yönetimde adaleti tesis etmek, yaşanabilir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin ve Türkiye'nin öncülüğünde adil bir dünyanın kurulması maksadıyla 1969'da merhum liderimiz yola çıkarken ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda yürüyüşümüze 23 Kasım 2018'de başladık. Milli Görüşün birinci 40 yılında milletimiz, ülkemiz için yapılan efsane hizmetlerin ikinci 40 yılda aynı hızla devam edeceğinin müjdesini vermiş olduk." dedi ve 900'den fazla ilçede, 81 ilde teşkilatlanmalarını tamamladıklarını söyledi.

"ÖNCELİKLİ OLARAK ÜRETİM VE İHRACATIN ARTIRILMASI GEREKİR"

Resmi üye sayılarının 170 bini geçtiğini dile getiren Erbakan, "Ülke genelinde ıslak imzalı üye formları da hesaba katıldığında yaklaşık 300 bin üyeye ulaşmış durumdayız ki bu 20-30 senelik partilerin ulaşamadığı bir üye sayısıdır." dedi.

Erbakan son dönemlerde ülkenin en önemli gündem konuları arasında ekonominin bulunduğunu ifade ederek, "Türk lirasının değerinin korunması için öncelikli olarak üretim ve ihracatın artırılması gerekir. Bunu Milli Görüş daha 45 yıl önce ağır sanayi hamlesiyle zaten ortaya koydu. Yeniden Refah iktidarında, ilk kurulduğumuz günden beri ifade ediyoruz, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomiye geçiş yapacağız. Bu olmadan zenginleşmek, dış ticaret açığını kapatmak, milli geliri artırmak, Türk lirasının değerini korumak, işsizliğe çözüm üretmek mümkün olmaz. Bunun yanında borç ve faiz ekonomisinden kurtulmak için kaynak üretilecek. İşçiye, memura, emekliye geldiğimiz ilk sene yüzde 70 maaş zammı yapacağımızı, tarım ürünlerinin taban fiyatlarını en yüksek seviyeye artıracağımızı ifade ettik." dedi.

“ TABLOYU O ZAMAN DEĞERLENDİRİP KARAR VERECEĞİZ"

Sahada gerçekleştirdikleri çalışmalarda kitlelerin herhangi bir partiyle ittifak istemediğini belirten Erbakan, "Parti olarak yaptığımız çalışmalarda şahit olduğumuz bizi herhangi bir ittifaka yakıştırmıyorlar. Biz de diyoruz ki öyleyse daha çok çalışalım, daha da teşkilatımızı güçlendirelim ve seçimlere kendi başımıza, kendi ismimizle girelim. Şu anda gönlümüzde yatan asıl isteğimiz budur ama bu tabii ki hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız deyip, bir kırmızı çizgi çekmek manasına gelmiyor. Seçime daha yakın dönemde, Yeni partiler kuruluyor, mevcut partilerde, mevcut ittifaklarda birtakım değişiklikler olması mümkün. Bu tabloyu o zaman değerlendirip teşkilatlarımızla, yetkili kurullarımızla da istişareler yapıp bir karar verilecek." diyerek ittifak konusuna tamamen karşı olmadıklarını belirtti.