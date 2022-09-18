Fatih Erbakan'dan altılı masaya olay sözler! "6 tane benzemez bir araya gelmiş, atışmak dışında ortaya koyabildikleri bir şey yok"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin 2. Olağan Kongresi'ne katılmak için Osmaniye'ye geldi. Burada yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelen Fatih Erbakan, siyaset gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masayı değerlendiren Erbakan bu partiler için,"6 tane benzemez bir araya gelmiş" dedi.

"TOPLANTININ SONUNDA ATIŞMAK DIŞINDA BİR ŞEY KOYABİLDİKLERİ YOK"

Altılı masanın yaptığı toplantılara değinen Erbakan, "Bugüne kadar 30 kez baş başa, 6 kez masa başında toplamda 36 kez toplantı yapmışlar. Bu 36 toplantının sonunda birbirleri ile atışmak dışında çok da bir şey koyabildikleri yok" dedi.

"TOPLAN, YE İÇ, FOTOĞRAF ÇEKTİR, DAĞIL"

Sözlerini sürdüren Erbakan şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı adayını ortaya koyabilmişler mi? Ekonomik krize çare olacak bir reçete ortaya koyabilmişler mi? Yeniden Refah Partimizin yaptığı gibi milli kaynak kitabı, kaynağı nereden bulabileceklerini ifade eden bir proje yapmışlar mı? Hayır, bunların hiçbirisi yok. Toplan, ye iç, fotoğraf çektir, dağıl. En son HDP ve gizli ortak olan HDP'ye 'bakanlık vereceğiz mi vermeyeceğiz mi' diye birbirlerine girdiler. Bir tanesi 'tabii ki veririz' diyor. Öbürü diyor, 'böyle bir şey olursa biz yokuz'. Her zaman söylüyoruz. İçinde iki tane aktör AK Parti'den ayrılıp kurulan partiler. Onların başkanları, bunların kadroları yıllarca 15 seneye yakın AK Parti hükümetleri içerisinde görev yaptı. AK Parti'nin MYK'sında en yüksek karar oranında yıllarca görev yaptılar.”

KILIÇDAROĞLU VE CHP'Lİ İSİMLERİ ELEŞTİRDİ

Altılı masadan CHP'yi eleştiren Erbakan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Sözleşmesi hakkındaki sözlerini anımsatarak, "28 Şubat’ın ateşli savunucusu. İstanbul Sözleşmesi'nin hayranı oldu. 'İktidar olursam ilk işim İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacak' diyor. 'Ayasofya'nın cami olmasına üzülüyorum. Müze olarak almalıyız' diyor" ifadelerini kullandı.

Erbakan CHP'li isimlerin geçmişte kullandığı sözler üzerinden eleştirilerini sürdürerek şu ifadeleri kullandı: "Ben parti sözcülerinin ifadelerini söylüyorum. '6 yaşında, 5 yaşında çocuklara Kur'an öğretmek çağdışılıktır' diyorlar. Parti içinde LGBT komisyonu kurmuş, 'biz iktidar olunca LGBT'li olmak, dezavantaj olmaktan çıkacaktır'. Bu zihniyetlerden millete hayır mı gelir."

"BUNLARIN HİÇBİRİNDEN HAYIR GELMEZ"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesini eleştiren Erbakan şöyle konuştu: "89-94 arasında bütün belediyeleri perişan etmiş. Çöp, çamur çukur, İSKİ skandalı vb. 94’te bu millet belediyeleri koşa koşa Refah Partisi'ne bunlardan kurtulmak için verdi. Şu anda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 10,5 dolar faiziyle dolar borç alıyor. Bu faizi de belediye hizmetlerine zam yaparak İstanbul halkına yüklüyor. İktidara kızıyorsun, 'yüzde 8,6 faizle dolar borçlanıyorsun' diyorsun. Sen yıllık yüzde 10,5 faizle dolar borçlanıyorsun. Dolayısıyla bunların hiçbirinden hayır gelmez.”