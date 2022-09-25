Fatih Erbakan'dan büyük vaat: İşçi ve emeklilerin maaşına yüzde 150 zam!

Siyaset, 2023 seçimleri öncesi hareketlenmeye devam ediyor. Birçok parti miting yaparak halk buluşmaya başlarken bazı partilerin ise kongre süreçleri sürüyor. Kongre süreci devam eden partilerden olan Yeniden Refah Partisi'nde 2.Olağan Kongre heyecanı yaşandı. Bu kapsamda Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, Ağrı'ya gelerek Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kongreye katıldı.

"ERBAKAN HOCAMIZ GİBİ İNSANIMIZIN DERTLERİNE DERMAN OLABİLMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞ DURUMDAYIZ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede kürsüye çıkan Fatih Erbakan bir konuşma gerçekleştirdi. Necmettin Erbakan döneminden örnekler veren Fatih Erbakan, "Erbakan hocamız 85 milyona yaklaşırken acaba bu insanın geçim derdi var mıdır, bu insan adaletli muamele görüyor mu, kanun önünde diğer insanlarla eşit mi, çocuğuna kaliteli eğitim veriliyor mu, sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi yararlanıyor mu, alt yapı hizmetlerinden gerektiği gibi yararlanabiliyor mu sorularını sorarak yaklaştı. Bizler de aynı Erbakan hocamız gibi her ırktan ve her kesimden insanımızın dertleriyle dertlenmek ve dertlerine derman olabilmek için mücadele etmek, çözüm üretmek için yola çıkmış durumdayız." dedi.

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"D-8 KERVANI MUTLAKA HEDEFİNE ULAŞTIRILACAKTIR"

Sözlerine devam eden Erbakan şunları söyledi: "Türkiye’de gittiğimiz her yerde açık bir şekilde ifade ettim. Erbakan hocamız tarafından adil bir dünyanın kurulması için yola çıkarılan D-8 kervanı mutlaka ama mutlaka Yeniden Refah Partisi tarafından hedefine ulaştırılacaktır. Bu hedefe ulaştıktan sonra mutlaka D-60 hedefine ulaşılacaktır. Bu daha önemli bir potansiyele sahip. Dünya petrol rezervinin yüzde 60’ı bu 57 ülkenin elinde. Bu 57 ülkenin bir araya gelip D-60’ın kurulması muazzam bir ortaya koyacak. Bunun ardından D-160 ile adil bir dünya hedefine ulaşılacaktır."

İŞÇİ VE EMEKLİLERE ZAM

İktidar olmaları durumunda işçi ve emekli maaşlarına zam yapacaklarını söyleyen Erbakan, asgari ücretten hiçbir vergi alınmayacağını ifade ederek şunları dile getirdi: "Yeniden Refah iktidar gelir gelmez işçiye ve emekliye yüzde 150 maaş zammıyla başlayacağız inşallah. Çiftçiye ve köylüye ucuz mazot, ucuz gübre, ucuz elektrik verilecek. Bunların hepsi 54’üncü hükümette var. Çiftçinin ürettiği mahsulün tamamına en yüksek taban fiyatıyla devlet tarafından alım garantisi verilecek. Asgari ücretten hiçbir vergi alınmayarak hem işçinin hem de işverenin yüzü güldürülecek."