Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Serkan Tokat, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Bertolacci (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç (Dk. 77 Sobiech)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Guilherme (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Oğuz Kaan Güçtekin, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 56 Daci), Milosevic (Dk. 76 Bytyqi), Cikalleshi (Dk. 76 Musa Çağıran), Kravets
Goller: Dk. 66 Bertolacci, Dk. 81 Ndiaye (Fatih Karagümrük), Dk. 84 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 86 Fatih Kuruçuk, Dk. 87 Ndao, Dk. 88 Ndiaye (Fatih Karagümrük), Dk. 88 Ahmet Çalık, Dk. 90+1 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)