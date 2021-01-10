Youssouf Ndayishimiye kimdir, kaç yaşında, nereli ve mevkisi ne?Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun Siyaset Meydanı'nda yaptığı konuşma gündem oldu!İrem Derici'nin mastürbasyon itirafına babasından sert tepki!Çaykur Rizespor-Denizlispor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS 2 CANLI YAYINFatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuPazartesi okul var mı? | Yarın okul var mı? | 11 Ocak okulMKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS CANLI YAYIN11 Ocak Pazartesi okul var mı? Okula gidilecek mi? 11 Ocak öğrenciler okula gidecek mi 2021?Donald Trump hakkında flaş söylenti! Sosyal medya şirketlerine savaş açacak!MEB duyurdu: Tüm okullarda, yarın saat 10.00'da bayrak töreni yapılacak!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

Fatih Karagümrük 2-1 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Stat: Kocaeli

Hakemler: Serkan Tokat, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Bertolacci (Dk. 70 Jimmy Durmaz), Borini (Dk. 86 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç (Dk. 77 Sobiech)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Guilherme (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Oğuz Kaan Güçtekin, Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 56 Daci), Milosevic (Dk. 76 Bytyqi), Cikalleshi (Dk. 76 Musa Çağıran), Kravets

Goller: Dk. 66 Bertolacci, Dk. 81 Ndiaye (Fatih Karagümrük), Dk. 84 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 86 Fatih Kuruçuk, Dk. 87 Ndao, Dk. 88 Ndiaye (Fatih Karagümrük), Dk. 88 Ahmet Çalık, Dk. 90+1 Kravets (İttifak Holding Konyaspor)

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ