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Fatih Karagümrük – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Peki Fatih Karagümrük – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Fatih Karagümrük – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fatih Karagümrük ile Kayserispor  karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fatih Karagümrük – Kayserispor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fatih Karagümrük – Kayserispor maçı 18 Mart 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK – KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük – Kayserispor maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FATİH KARAGÜMRÜK – KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Fatih Karagümrük – Kayserispor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ozan Ergün görev alacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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