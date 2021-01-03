Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu hafta oynanacak olan Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Fatih Karagümrük, bu sezon, 14 maçta 21 puan topladı ve 7. sıradaki yerini aldı. Trabzonspor ise 15 maçta 20 puan topladı ve 9. sırada bulundu. Peki, Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı, saat 16.00'da Vodafone Park Stadyumu'nda başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Cem Satman ve Serkan Çimen üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Karşılaşmayı bugün saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen takip edebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ