Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ | beIN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ve Trabzonspor karşılaşıyor. Peki, Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar....
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu hafta oynanacak olan Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Fatih Karagümrük, bu sezon, 14 maçta 21 puan topladı ve 7. sıradaki yerini aldı. Trabzonspor ise 15 maçta 20 puan topladı ve 9. sırada bulundu. Peki, Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı, saat 16.00'da Vodafone Park Stadyumu'nda başlayacak. Bu mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Cem Satman ve Serkan Çimen üstlenecek.
KARŞILAŞMAYI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı da beIN SPORTS ekranlarında olacak. Karşılaşmayı bugün saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen takip edebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Fatih Karagümrük ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde sadece 1983/84 sezonunda karşı karşıya geldi ve iki maçı da bordo-mavili ekip gol yemeden kazandı.
- Trabzonspor ile oynadığı beş resmi maçın dördünde gol atamayan Fatih Karagümrük (1B 4M), sadece son karşılaşmada rakip fileleri havalandırabildi (Aralık 2005'te Türkiye Kupası'nda 1-2).
- Bu sezon evinde yenilgi almayan Fatih Karagümrük (5G 2B), iç sahada en fazla gol atan takım konumunda (16).
- Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Süper Lig'de oynadığı üç deplasman maçında da gol yemeyen Trabzonspor (2G 1B), dört maçlık bir seriyi en son 2010/11 sezonun ilk dört dış saha karşılaşmasında yaşamıştı.
- Bu sezon İstanbul takımlarına karşı oynadığı beş Süper Lig maçını da kaybeden Trabzonspor, daha önceki 13 karşılaşmada yenilgi almamıştı (5G 8B).