Fatih Koyunoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

FATİH KOYUNOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında olan Fatih Koyunoğlu, 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizi ile geçen Fatih Koyunoğlu; Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Dağlar Delisi, Elveda Rumeli, Geniş Zamanlar, Beni Unutma, Balkan Düğünü, Mor Menekşeler, Son Yaz Balkanlar 1912, Beni Böyle Sev, Karakutu ve Yeter. Sinema filmleri ise Süper Film Birden, Plajda, Zaman Makinesi 1973, Kanunsuzlar gibi yapımlarda rol almıştır.

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nuh karakterine hayat veren Fatih Koyunoğlu, 1.75 metre boyunda ve 71 kilodur. İcon Talent ajansında kayıtlı olarak oyunculuk kariyerine devam eden usta oyuncu zaman zaman bulunduğu tiyatro topluluğunda oyunculuk eğitimleri de veriyor.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Kendisi gibi oyuncu olan Ayça Aykut Koyunoğlu ile evlidir ve bir oğlu vardır.

NE OLMUŞTU?

Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre Kadıköy’de bulunan bir eğlence mekanında tanıştığı kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy’a cinsel saldırıda bulundu. Yaşananlardan sonra Seda Çakmaksoy'un oyuncu Fatih Koyunoğlu'ndan şikayetçi olması üzerine ünlü oyuncu hakkından 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FATİH KOYUNOĞLU ROL ALDIĞI DİZLER VE FİLMLER

2019 – Doğduğun Ev Kaderindir (Nuh) (TV Dizisi)

2017-2018 – İstanbullu Gelin (Akif) (TV Dizisi)

2017 – Yaşamak Güzel Şey (Sinema Filmi)

2017 – Ver Kaç (Reşat) (Sinema Filmi)

2016 – Yeter (Zafer) (TV Dizisi)

2015 – Kara Kutu (TV Dizisi)

2015 – Gaza Gelen Adam (Sinema Filmi)

2015 – 5 Dakkada Değişir Bütün İşler (Avukat Musa) (Sinema Filmi)

2015 – Zaman Makinesi 1973 (Mustafa) (Sinema Filmi)

2014 – Kanunsuzlar (İmam) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Beni Böyle Sev (İlyas) (TV Dizisi)

2012 – Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)

2011 – Mor Menekşeler (Vedat) (TV Dizisi)

2010 – Türkan (Ayhan) (TV Dizisi)

2009 – Balkan Düğünü (TV Dizisi)

2008 – Plajda (Sinema Filmi)

2008 – Beni Unutma (Selahattin) (TV Dizisi)

2007 – Geniş Zamanlar (Recep) (TV Dizisi)

2007 – Elveda Rumeli (Komutan) (TV Dizisi)

2007 – Dağlar Delisi (İlbey) (TV Dizisi)

2005 – 2 Süper Film Birden (Sinema Filmi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (Ekrem) (TV Dizisi)

2004 – Kalp Gözü (TV Dizisi)

2004 – Kalp Gözü (TV Dizisi)