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Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar karşısında daima kaybedeceğine dikkat çekti! "Aday olmak istiyorsa, bir daha düşünmeli"

Fatih Portakal, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarıda bulundu. Cumhurbaşkanlığı için aday isminin Kılıçdaroğlu olmasına karşı çıkan Portakal, "Aday olmak istiyorsa, bir daha düşünmeli" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar karşısında daima kaybedeceğine dikkat çekti! "Aday olmak istiyorsa, bir daha düşünmeli"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığına hangi ismi çıkaracağı henüz belli olmazken, sosyal medya ve siyaset gündeminde her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Vatandaşın İmamoğlu ve Yavaş düşüncesinin "Belediye başkanlarımız görevlerinde kalacaktır" cümlesiyle önünü kesen Kılıçdaroğlu ise adaylık için yeşil ışık yakmaya devam ediyor. CHP'li seçmenin dahi adaylıkta ismini görmek istemedikleri Kılıçdaroğlu'na gazeteci Fatih Portakal'dan da bir uyarı geldi.

Fatih Portakal'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar karşısında daima kaybedeceğine dikkat çekti! Aday olmak istiyorsa, bir daha düşünmeli

"BİR DAHA DÜŞÜNMELİ"

CHP'li seçmenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir seçimi kazanamadığını, bu sebeple adaylıkta yeni bir nefes görmek istediklerini belirtseler de, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarında geçen detaylar, CHP liderinin aday gösterileceğini her defasında gözler önüne seriyor. Son olarak, iktidar karşıtlığıyla bilinen Gazeteci Fatih Portakal da, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğine dikkat çekerek, "CHP lideri aday olmayı istiyorsa bir daha düşünmeli. Erdoğan ve zihniyetinin istediği isim Kılıçdaroğlu olacaktır." diyerek, iktidar karşısında CHP liderinin daima kaybedeceğini açıkladı.

Fatih Portakal'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar karşısında daima kaybedeceğine dikkat çekti! Aday olmak istiyorsa, bir daha düşünmeliFatih Portakal'dan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar karşısında daima kaybedeceğine dikkat çekti! Aday olmak istiyorsa, bir daha düşünmeli

Bölge Gündem Editör Ekibi
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