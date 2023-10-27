Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır

Sözcü TV anchormani Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi ilçe başkanlarına yaptığı ziyareti çok sert sözlerle eleştirdi. Ziyaretin siyasi etiğe uymadığını belirten Portakal, "Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu siyasi ahlaksızlık" olarak niteledi.

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Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlıktır

Genel seçimlerde ağır yenilgiye uğrayan muhalefette koltuk pazarlığı yerel seçim öncesinde de devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizlice görüşüp koltuk sözü alarak Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden istifa eden İstanbul ilçe başkanları kamuoyunda yankı buldu.

Başkanlarla birlikte 500 kişinin de istifa ettiği olaydan sonra 20 bin kişinin daha partiden ayrılması bekleniyor.

Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun yaptığı siyasi ahlaksızlık

Olayın ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenlerden biri de Fatih Portakal oldu.

Portakal, Sözcü TV'deki yayınında, "Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu siyasi ahlaksızlık. Bir partinin genel başkanına haber vermeden gidip onlarla bir araya geliyorsun. Onlarda da onur yok. İstifa edeceklermiş, davalarını bırakacaklarmış. Ya ders almadınız mı? Hâlâ harakiri yapıyorsunuz Kemal Bey! Sizi düşündüğüm falan yok artık. Türkiye'nin ikinci büyük partisinden bahsediyoruz, ana muhalefet partisi diyoruz. Bir insan kendine, dava arkadaşlarına, davasına bu kadar kötülük yapabilir. Siyasi etik olarak da hiç uygun değil. Siyasi bir ahlaksızlıktan bahsediyoruz ama artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun neler yapabileceğini siz düşünün. Ne vaatlerde bulunacağını siz düşünün" ifadelerini kullandı.

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