FOX TV'nin başarılı ana haber sunucusu Fatih Portakal flaş bir karar alarak görevinden istifa etmiş ve kanaldan ayrılmıştı. Portakal'ın görevi bırakmasının ardından çok sayıda yorum yapılmıştı. Portakal'ın yerine de Habertürk'ten ayrılan Selçuk Tepeli geçmişti. Portakal daha sonra YouTube kanalı açtı ve buradan yayınlar gerçekleştirmeye başladı. 2 ay gibi kısa bir sürede 216 bin aboneye ulaşan Portakal yeni bir karar aldı. Twitter hesabından yayınladığı videoda açıklama yapan Portakal, YouTube üzerinden gerçekleştireceği yayınlarla haberciliğe devam edeceğini açıkladı.

FATİH PORTAKAL YOUTUBE KANALI

Fatih Portakal'ın kararı sosyal medyada kendisini takip eden kesim tarafından desteklendi. Portakal'ın YouTube hesabı da araştırılmaya başladı. Fatih Portakal'ın YouTube hesabına, linke tıklayarak erişebilirsiniz.

YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYIN YAPACAĞINI BÖYLE DUYURDU

"İlginize teşekkürler. Sürpriz olmadı aslında" aslında cümleleriyle nazar boncuğu emojisi paylaşan Portakal, Twitter hesabından yayınladığı videoda, "Aslında emekli olduktan sonra, işi bıraktıktan sonra sosyal medyada olacağımı düşünüyordum ama bu kadar fazla olacağını düşünmüyordum. Özellikle YouTube'da. Artık insanlara ulaşmanın bir sınırı yok, sadece televizyon ortamından yapılamayacağını görüyorsunuz. Bu yüzden YouTube'a girme kararı aldım. 20 günde 200 bin aboneyi geçtik. Burada yapmak istediğim yine sorunları ortaya çıkarmak ve üzerine gidip bilgisi olanlardan bilgi almak ve bunları sizlerle paylaşmak. Zaman zaman canlı yayına konuklar da alacağım. Hepinizin sesini duyuracağım." ifadelerini kullandı.

FATİH PORTAKAL NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fatih Portakal, yorulduğunu gerekçe sürerek istifa etti. Portakal, FOX TV Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'e istifasına ilişkin olarak şunları söyledi: "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum"

Şentürk, Portakalı'ı istifasından geri döndürmek için çabaladı ancak başarılı olamadı.

FATİH PORTAKAL'IN YERİNE KİM GELDİ?

Fatih Portakal'ın FOX TV Ana Haber programının sunuculuğunu bırakmasının ardından yerine Habertürk'ten ayrılan Selçuk Tepeli geçti.