Fatih Terim: Galatasaray, Azerbaycan'da bir başka seviliyor

Galatasaray'ın Neftçi Bakü ile Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda oynayacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, fikstür, transferler ve kadronun son durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Azerbaycan, bizim her zaman sevgisinden şüphe etmediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer." diye konuştu.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Fernando Muslera hakkında da açıklamalarda bulunan Fatih Terim, yıldız oyuncunun futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşündüğünü söyledi. Terim, "Muslera, insanlığı ve kaleciliğiyle bizim için önemli bir figür. Futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum." dedi.

Basında dönen transfer haberleriyle ilgili konuşan Terim, "Bakıyorum yine birçok transfer ismi var, benim haberim yok. Transferi yapmış olmak için yapmak istemiyorum. Transfer olursa olur olmazsa da bu kadro ile devam edeceğiz. Olmazsa da karalar bağlamayız, söylenmeyiz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ EVİMİZDE GİBİYİZ"

Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini belirten Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Bu atmosfere, bu yoğun tempoya tüm oyuncularımızın alışık olması lazım. Artık rotasyon değil de, eğer mümkünse 1 ve 2 numaraların, seviyeli rekabetinden doğan performans üstünlüğünü sahada yakalamak istiyorum. Bunun adına rotasyon demek istemiyorum açıkcası."

"Perşembe burada akşam maç oynayacağız, Cuma sabaha karşı İstanbul'da olacağız. Cumartesi kampa gireceğiz, Pazar maç oynayacağız ve nasipse Perşembe tekrar maç oynayacağız. Hafta sonu derbi oynayacağız ve turu geçersek tekrar eleme oynayacağız. Buna alışmamız gerekiyor."

"Kendi evimizde gibiyiz. Karşımızda Neftçi'nin komandoları iyidir, dikkat edeceğiz. Herkes kazanmak isteyecek, bundan daha doğal bir şey olamaz."