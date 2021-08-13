Fatih Terim Johnstone maçını değerlendirdi: "Demek ki Feghouli ile konuşmamız gerekiyormuş"

Dün akşam oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda St. Johnstone karşısında sahaya çıkan Galatasaray, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Teknik Direktör Fatih Terim de maçın ardından açıklamalarda bulundu. Basit goller yediklerini ifade eden Fatih Terim; kornerlere, yan toplara dikkat edeceğiz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli" ifadelerine yer verdi.

Fatih Terim'in açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

"OYUNU DOMİNE ETTİK"

"Bugünün artısı söylediğimiz ya da düşündüğümüzde pas trafiğini sahada hem de çabuk şekilde kullanılması. Bol pozisyon bulduk. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü goller yiyen Galatasaray, bugün daha bir takım halinde, daha beraberce oynamayı yüksek seviyede tutan bir Galatasaray vardı. Oyunu domine ettik. Çok pozisyona girdik. Katılacak arkadaşlarımız olacak. Ayrılacak arkadaşlarımız olacak. Turu geçmek için bizim önemliydi. Oyunu domine ederek geçmek daha bir zevk verdi."

"FEGHOULİ İLE KONUŞMAMIZ GEREKİYORMUŞ DEMEK Kİ"

Sofiane Feghouli konusunda açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Bizde beraber şampiyon yaşadığımız bir oyuncu ama açıkçası oyuncularımız gitse de kalsa da biz ihtiyacımız olan oyuncu ile oynamaya devam ediyoruz. Feghouli’yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Feghouli ile beraber biraz konuşmamız gerekiyormuş demek ki. Beraberce bir sohbetimiz oldu. Uzun zamandır olması gereken bir şeydi. Daha iyi olması için uğraşacağız. Bugün iyi oynadı. Feghouli’yi kazanabilirsek; kazanacağız ama oynarken de değişiklikler olabilir. Galatasaray takımında her an her şey olabilir. Futbol dinamik bir oyun. Ne kadar çok oyuncudan faydalanabilirsek, bunu yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Deplasmanlar olacak. Çarşamba pazarlar, pazartesiler olacak. Her oyuncuya ihtiyacımız olacak. İstediğimiz Feghouli olursa, böyle olursa sevinirim de. Bazı arkadaşlarımızın performansından memnumum. Bazılarının daha yukarıya çıkması lazım” dedi.

"KEREM'E GÜVENİYORUM"

Genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun etkili performansına da değinen Terim “Kerem ile ilgili gerek teknik olarak, gerek atletizm olarak performans hocalarımızla programımız var. Özel çalışmaları da var. Dinliyor o da. O önemli. İkinci yarı ile ilk yarı oldukça farklı. İkinci yarı daha etkindi. Böyle bir Kerem bizi çok sevindiriyor. Hatası olacak. Ben ona güveniyorum. Her geçen gün rakip için tehlikeli hal oluyor. Seviyoruz onu. Hep beraber onu da kolluyoruz diğer genç oyuncularımız gibi. Daha da iyi olacak. Özellikle pas oyunu iyi oynayabilen Kerem çok daha fazla fark yapabilir” ifadelerine yer verdi.