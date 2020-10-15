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Fatih Terim kadrosundan emin: "Çıkışımız başlayacak"

Süper Lig'de bu sezona iyi başlayan ancak son iki haftada yaşanılan düşüşle eleştirilen Galatasaray'da, Fatih Terim takımında emin. Tecrübeli hoca, "Milli ara sonrası çıkışımız başlayacak." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim kadrosundan emin: "Çıkışımız başlayacak"

Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı olarak nitelendiren Galatasaraylılar, bu sezonda beklenen transferlerin gelmemesi nedeniyle takımlarından ümitli değillerdi. Ancak kısıtlı kadroyla ilk haftalarda Avrupa Ligi ve Süper Lig'de başarılı performans sergileyen sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim ve ekibi oldukça beğenilmişti. Bu sezon şampiyonluğun favorisi olarak görülen Galatasaray, son iki haftada hem Avrupa Ligi'nden elendi hem de ligde üst üste iki maçta puan kaybı yaşadı. 

Galatasaray'daki düşüşün sebebini yoğun maç trafiğine başlayan tecrübeli hoca, "Milli aranın ardından çıkışımız başlayacak. ifadelerini kullandı.

Fatih Terim kadrosundan emin:

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

Sporx'in haberine göre, Fatih Terim 'şampiyonluğun favorisi' ve 'şampiyonluk bu sezonda kaçtı' söylemlerine uzak. Ligin ilk 4 haftasının istatistiklerini çıkaran Terim, Avrupa Ligi ve Süper Lig'de arka art arda zorlu maçlara çıktıklarını ve bu nedenle oyuncuların zorlandığını ifade etti.

4 haftada elde edilen istatistiklerin de bunu gösterdiğini kaydeden Terim, "Yoğun fikstür bizi olumsuz etkiledi ancak panik yapmaya gerek yok. Milli ara sonrası çıkışımız başlayacak" dedi.

Sarı-kırmızılılar, ligin ilk 4 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla 4. sırada yer alıyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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