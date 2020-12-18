Fatih Terim, Karagümrük - Galatasaray maçında kırmızı kart gördü!
Fatih Terim, Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında karşı karşıya gelen Karagümrük -Galatasaray maçında hakeme yoğun tepki gösteri. Terim, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na gösterdiği yoğun tepki nedeniyle direkt olarak kırmızı kartla cezalandırıldı.
Sarı-Kırmızılılarda kırmızı kart şoku yaşandı. Karagümrük, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kırmızı kart gördü.
Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na yoğun itirazda bulunan deneyimli teknik adam direk gördüğü kırmızı kart sonucu karşılaşmanın geri kalanını tribünden takip etti.