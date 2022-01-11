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  3. Fatih Terim'den ayrılık açıklaması: "Yarı yolda bırakıldım"

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması: "Yarı yolda bırakıldım"

Galatasaray ile yolları ayrılan Fatih Terim, tesislere giderek futbolcular ve kulüp personeli ile vedalaştı. Terim'in ayrılık konuşmasında kullandığı ifadeler ise olay yarattı.

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması: "Yarı yolda bırakıldım"

Galatasaray ile yeni bir yapılanmaya giderek bu sezon başında birçok potansiyelli genç oyuncuya yatırım yapılmasını sağlayan Fatih Terim, her fırsatta gün geçtikçe takımın iyileşeceğini ifade ediyordu. Avrupa'nın aksine ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan olumsuz skorlar ise deneyimli hocanın kredisini tüketti. Giresunspor mağlubiyetinin ardından Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

AİLESİYLE BİRLİKTE TESİSLERE GİTTİ

Birkaç gün öncesine kadar başkanla beraber birliktelik açıklamasında bulunan Fatih Terim ile Galatasaray'ın sözleşmesinin feshedilmesi birçok kişide şaşkınlık yaratırken, Terim cephesinden olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Ailesi ile birlikte bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giden Fatih Terim, futbolcular ve kulüp personeli ile vedalaştı.

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması: Yarı yolda bırakıldım

"YARI YOLDA BIRAKILDIM"

Takımla vedalaştıktan sonra kısa bir açıklama yapan Terim'in futbolculara söyledikleri ortaya çıktı. Yönetimin kendisini yarı yolda bıraktığını aktaran Fatih Terim, "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması: Yarı yolda bırakıldım

TARAFTARLARA VEDA ETTİ

Takımla konuşmasının ardından aracıyla tesislerden ayrılan Terim, kendisi için toplanan taraftarları selamlamak için aracından indi. Taraftarlara el sallayan Terim, büyük tezahürat ve destek sloganlarıyla birlikte sarı-kırmızılı ekibe veda etti. Deneyimli teknik direktör basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen mikrofonlara ise konuşmadı.

Fatih Terim'den ayrılık açıklaması: Yarı yolda bırakıldım

Ramazan Sarı
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