Fatih Terim'den "Her şey yolunda" paylaşımı!

Galatasaray'da uzun süredir gündemi meşgul eden yönetim ve Fatih Terim krizi, bugün yapılan toplantı sonucu çözüldü. Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Toplantı sırasında Fatih Terim'in sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" mesajı geldi.

Bu sezon transfer döneminden itibaren süre gelen Fatih Terim ve yönetim arasındaki kriz, son haftalarda gittikçe derinleşmişti. Son olarak Süper Lig'de 6. hafta oynanan Erzurumspor maçının ardından yönetimi işaret ederek, "Bilnsin ki, artık kimsenin ne arkasındayım ne yanındayım." diyen Fatih Terim, iki taraf arasındaki kıvılcımı ateşe dönüştürmüştü.

Bugün Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen toplantıyla birlikte iki tarafında yaşanan gerilimleri çözüme kavuşturması bekleniyordu. Toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim katıldı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Türk Telekom Arena'da yapılan toplantının ardından Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalara son noktayı koydu. İşte Terim'in paylaşımı...

Herşey yolunda... — Fatih Terim (@fatihterim) October 26, 2020

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise NTV'ye yaptığı açıklamada, "Hocamız da tweet attı, hiç bir problem yok. Birlik beraberlik içinde yola devam ediyoruz" dedi.